Блестящий гол в "девятку" - в обзоре матча "Минай" - "Десна" (видео)

В субботу, 17 апреля, матч "Минай" - "Десна" открывал программу игрового дня 22-го труа чемпионата Украины 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Авангард" в Ужгороде, сенсационно завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Аутсайдер УПЛ "Минай" неожиданно играл первым номером и закономерно забил первым, при чем футболисты закарпатской команды трижды отмечались голами. Анатолий Нуриев в первом тайме оформил дубль, а вначале второй 45-минутки Василий Пыняшко проник в чужую штрафную и с острого угла поразил "девятку" ворот Литовки. Гости на все это ответили kbim точным выстрелом Максима Имерекова.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Пыняшко:

Видео гола Имерекова:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь в ближайшее время.

Этот успех позволил "Минаю" (18 очков) подняться на 12-е место в турнирной таблице УПЛ, "Десна" (36 очков) - четвертая. В следующем туре закарпатская команда проведет выездную игру со "Львовом" (21.04.2021), а черниговцы также сыграют против "Львова", но позднее (24.04.2021).

Ранее "Телеграф сообщал, что стартовый поединок 22-го тура УПЛ также завершился громкой сенсацией. С расписанием трансляций остальных игр тура можно ознакомиться у нас на сайте.