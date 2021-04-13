Юный "динамовец" забил роскошный гол "Шахтеру" (видео)

В минувший уик-энд "Динамо" U-16 сыграло с "Шахтером" U-16 в рамках матча Элит-лиги ДЮФЛУ. Один из голов "динамовцев" в этой встрече наверняка попадет в подборку лучших голов сезона в Украине.

На 65-й минуте поединка Дмитрий Кремчанин стал наконечником в позиционной атаке "Бело-синих". Футболист принял мяч на чужой половине поля, пробежал несколько метров и пушечным ударом с левой поразил верхний угол ворот "Горняков". Отметим, итогом встречи стала победа "Динамо" со счетом 5:0.

Видео гола Дмитрия Кремчанина в ворота "Шахтера":

"Телеграф" напоминает, что уже в ближайшую субботу, 17 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский" сойдутся основные команды "Шахтера" и "Динамо". В случае поражения или ничьей, "Горняки" откроют "Динамо" легкий путь к чемпионству. Отметим, в прошлом туре столичная команда уверенно обыграла "Днепр-1", а "Шахтер", в свою очередь, обыграл "Мариуполь".