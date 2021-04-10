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Суббота, 10.04.2021
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"Шахтер" разобрался с обескровленным "Мариуполем" (видео)

"Шахтер" разобрался с обескровленным "Мариуполем" (видео)
15:47 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В субботу, 10 апреля, матчем "Мариуполь" - "Шахтер" стартовал 21-й тур чемпионата Украины сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:3 в пользу донецкой команды. Примечательно, что дончане воспользовались опцией в контрактах своих футболистов, которых арендовал "Мариуполь", запретив им выступать против "Шахтера". Таким образом, приазовцы не могли рассчитывать сегодня на 12 футболистов основной обоймы.

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"Горняки" владели тотальным преимуществом в мачте, которое воплотилось в голы в первом тайме на 34 и 37 минутах. Сначала Жуниор Мораес блестяще обыграл двух защитников "хозяев" и мощно пробил под перекладину. Затем Манор Соломон показал свое исполнительское мастерство, пробив в дальний угол со средней дистанции. Во втором тайме Додо заработал сомнительный пенальти, который реализовал Мораес.

Этот результат оставил "Мариуполь" (21 очко) на 9-й позиции в турнирной таблице УПЛ, "Шахтер" (45 очков) - пятый. В следующем туре приазовцы примут "Олимпик" (18.04.2021), а "Горняки" сыграют дерби с "Динамо" (17.04.2021).  

С расписанием других трансляций матчей 21-го тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте. К слову, главный конкурент "Горняков" в борьбе за чемпионство - "Динамо" свой матч проведет также 10 апреля. Видеотрансляции этого поединка доступна по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпионат Украины 2020/21 завершится на неделю раньше, чем планировалось.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 351

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь.
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