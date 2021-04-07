Чемпионат Украины завершится раньше в угоду Шевченко

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что чемпионат Украины по футболу сезона 2020/21 завершится на несколько дней раньше. Данное решение было принято после обращения сборной Украины в дирекцию лиги с просьбой получить дополнительные дни для заключительного этапа подготовки к Евро-2020.

"Мы получили обращение со стороны сборной Украины. После этого свои позиции высказали клубы УПЛ, и большая их часть поддержала это решение", - рассказал Дикий в комментарии для телеканалов Футбол 1/2/3.

Кроме того, функционер озвучил базовые даты перенесенных туров. Так по словам Дикого, матчи 25-го тура УПЛ перенесли на 5 мая (базовая дата), а заключительный тур - на 9 мая (базовая дата). Таким образом, у главного тренера "Желто-синих" Андрея Шевченко появится лишняя неделя для подготовки игроков. Изначально планировалось, что ЧУ 2020/21 завершится 15 мая.

С расписанием матчей сборной Украины в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке подопечные Шевченко сенсационно не сумели переиграть команду Казахстана.