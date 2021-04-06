Сборная Украины сыграет на Евро-2020 с болельщиками

Румыния, где сборная Украины проведет два матча групповой стадии Евро-2020, подтвердила УЕФА свое намерение провести игры чемпионата Европы с болельщиками на трибунах. Об этом сообщает digi24.

По информации источника, данное решение озвучил министр спорта Румынии Эдуард Новак. По его словам, власти страны разрешили проведение игр в Бухаресте с болельщиками на трибунах, при этом "Национальный" стадион может быть заполнен на 25% (13 тысяч мест, - прим. ред.).

Однако для посещения игры болельщикам придется показать документ, который подтверждает, что он вылечился от коронавируса или вакцинировался. Кроме того, рассматривается вариант, когда проверка на COVID-19 (если нет результата теста) будет произведена на месте. Во избежание столпотворения на билетах будет указано время для прибытия на арену.

Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу С, где сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Первая игра с "Оранжевыми" пройдет в Амстердаме, а остальные две игры - в Бухаресте.

Календарь матчей Евро-2020 в Бухаресте:

13 июня. Австрия – Северная Македония

17 июня. Украина – Северная Македония

– Северная Македония 21 июня. Украина – Австрия

– Австрия 28 июня. Победитель группы F – третья команда группы A/B/C

"Телеграф" напоминает, что Евро-2020 пройдет с с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ранее сообщалось, что страна-хозяйка ЧЕ может потерять данный статус, если не допустит болельщиков на трибуны. Также рассматривался вариант проведение турнира в одной стране.