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Сборная Украины сыграет на Евро-2020 с болельщиками

Сборная Украины сыграет на Евро-2020 с болельщиками
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter euro2020

Румыния, где сборная Украины проведет два матча групповой стадии Евро-2020, подтвердила УЕФА свое намерение провести игры чемпионата Европы с болельщиками на трибунах. Об этом сообщает digi24.

УЕФА может отдать все матчи Евро-2020 Лондону и Санкт-Петербургу

По информации источника, данное решение озвучил министр спорта Румынии Эдуард Новак. По его словам, власти страны разрешили проведение игр в Бухаресте с болельщиками на трибунах, при этом "Национальный" стадион может быть заполнен на 25% (13 тысяч мест, - прим. ред.).

Однако для посещения игры болельщикам придется показать документ, который подтверждает, что он вылечился от коронавируса или вакцинировался. Кроме того, рассматривается вариант, когда проверка на COVID-19 (если нет результата теста) будет произведена на месте. Во избежание столпотворения на билетах будет указано время для прибытия на арену. 

Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу С, где сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Первая игра с "Оранжевыми" пройдет в Амстердаме, а остальные две игры - в Бухаресте.

Календарь матчей Евро-2020 в Бухаресте:

  • 13 июня. Австрия – Северная Македония
  • 17 июня. Украина – Северная Македония
  • 21 июня. Украина – Австрия
  • 28 июня. Победитель группы F – третья команда группы A/B/C

"Телеграф" напоминает, что Евро-2020 пройдет с с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ранее сообщалось, что страна-хозяйка ЧЕ может потерять данный статус, если не допустит болельщиков на трибуны. Также рассматривался вариант проведение турнира в одной стране.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, УЕФА, Футбол, Евро-2020.
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