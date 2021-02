Евро-2020 может пройти в одной стране: озвучен вероятный сценарий

Футбольный Евро-2020, скорее всего, будет проводиться в одной стране. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмьери на своей страничке в twitter.

BOOM!

Euro2021 very likely to be played solely in England as UEFA are opting for the one hosting country format and England is the one they believe being in best position to do so.

Decision expected to be taken within mid-April

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 25, 2021