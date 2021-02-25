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Евро-2020 может пройти в одной стране: озвучен вероятный сценарий

Евро-2020 может пройти в одной стране: озвучен вероятный сценарий
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм wembleystadium

Футбольный Евро-2020, скорее всего, будет проводиться в одной стране. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмьери на своей страничке в twitter.

По информации спортивного обозревателя, УЕФА, видя ситуацию с коронавирусом в Европе, склоняется к проведению 16-го чемпионата Европы по футболу в одной стране. По мнению функционеров, Евро-2020 должна принять Англия, которая лучше всех готова к проведению турнира. Окончательное решение по данному вопросу примут в середине апреля.

"Телеграф" напоминает, что из-за глобальной пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу-2020 перенесли на 2021 год, сохранив при этом название турнира "Евро-2020". Планируется, что футбольный форум состоится в 11 странах и 12 городах Европы - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште, Дублине и Санкт-Петербурге. Финал запланирован в Лондоне на стадионе "Уэмбли" (заглавное фото, - прим. ред.).

Сборная Украины добыла путевку на турнир, где сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Ранее "Телеграф" сообщал, что подопечные Андрея Шевченко сохранили свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Англия, УЕФА, Футбол, Евро-2020.
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