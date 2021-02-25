Евро-2020 может пройти в одной стране: озвучен вероятный сценарий

Футбольный Евро-2020, скорее всего, будет проводиться в одной стране. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмьери на своей страничке в twitter.

BOOM! Euro2021 very likely to be played solely in England as UEFA are opting for the one hosting country format and England is the one they believe being in best position to do so. Decision expected to be taken within mid-April — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 25, 2021

По информации спортивного обозревателя, УЕФА, видя ситуацию с коронавирусом в Европе, склоняется к проведению 16-го чемпионата Европы по футболу в одной стране. По мнению функционеров, Евро-2020 должна принять Англия, которая лучше всех готова к проведению турнира. Окончательное решение по данному вопросу примут в середине апреля.

"Телеграф" напоминает, что из-за глобальной пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу-2020 перенесли на 2021 год, сохранив при этом название турнира "Евро-2020". Планируется, что футбольный форум состоится в 11 странах и 12 городах Европы - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште, Дублине и Санкт-Петербурге. Финал запланирован в Лондоне на стадионе "Уэмбли" (заглавное фото, - прим. ред.).

Сборная Украины добыла путевку на турнир, где сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Ранее "Телеграф" сообщал, что подопечные Андрея Шевченко сохранили свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА.