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Евро-2020 официально сохранит свое первоначальное название

Евро-2020 официально сохранит свое первоначальное название
14:54 Сегодня Телеграф УЕФА

Новости спорта:УЕФА приняло решение не менять название турнира.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу был перенесен с 2020 года на 2021. После этого УЕФА должна была решить: изменить название турнира на Евро-2021 или оставить первоначальное.

В итоге УЕФА приняла решение сохранить изначальное название турнира.

По мнению организации, это позволит сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу (1960-2020).

«Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир», - гласит заявление УЕФА.

Еще одним аргументом в пользу сохранения первоначального названия был экологический.

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К Евро-2020 уже было произведено множество товаров и атрибутики с логотипом Евро-2020, и смена названия турнира привела бы к необходимости уничтожить это товары и произвести новые. А это привело бы к появления дополнительных обьемов мусора и отходов.

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Евро, УЕФА, Чемпионат Европы, ФИФА, Евро-2020.
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