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Всех футболистов в Испании проверят на коронавирус

Всех футболистов в Испании проверят на коронавирус
10:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Диагностику пройдут также сотрудники клубов.

Все игроки, а также персонал испанских клубов, выступающих в Примере, будут протестированы на COVID-19, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на COPE.

Руководство лиги запросило у клубов списки футболистов и работников, которые будут проходить диагностику с 28 апреля. Кроме того, по информации издания, президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с предложением изолировать игроков на неделю перед первым матчем, но большинство футболистов его не поддержали.

Напомним, что чемпионат Испании приостановили из-за пандемии коронавируса. На тот момент команды Ла Лиги успели сыграть 27 туров. В турнирной таблице лидирует Барселона, которая набрала 58 очков и на 2 балла опережает Реал.

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Ранее сообщалось, что с судьбой чемпионата Ла Лига определится 25 апреля.

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Все по теме:

Карантин, Чемпионат Испании, Примера, Коронавирус, Хавьер Тебас, Covid-19.
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