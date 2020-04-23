Матчи плей-офф отбора Евро-2020 хотят провести осенью

Новости спорта:Точная дата проведения еще не назначена.

Отборочные матчи плей-офф на Евро-2020 планируют провести в октябре и ноябре, сообщил генеральный директор футбольной ассоциации Ирландии Гари Оуэнс.

Точная дата встреч еще не назначена. В УЕФА ожидают завершения пандемии коронавируса, чтобы иметь возможность завершить текущий сезон. После определения дат рестарта клубных соревнований чиновники смогут согласовать проведение игр сборных.

На Евро-2020 предстоит разыграть четыре путевки. На место в основном раунде претендуют Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Исландия, Румыния, Болгария и Венгрия. В группе С, в которой выступает Украина, предстоит разыграть одно место.

Ранее сообщалось, что УЕФА намерен завершить текущий сезон до конца августа. Речь идет как о национальных европейских чемпионатах, так и о розыгрышах еврокубковых турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год. Матчи континентального первенства пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.