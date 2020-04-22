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Какие зарплаты в футболе США во время карантина: украинский опыт

Какие зарплаты в футболе США во время карантина: украинский опыт
08:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Самый успешный украинский легионер в соккере – о заокеанском спорте, профессионализме и стране контрастов с капиталистическим оскалом.

Украинский тренер, успешный футболист MLS в прошлом Дмитрий Коваленко сообщил, как пандемия COVID-19 сказалась на соккере.

По его словам, такого, чтобы клубы пытались отправить футболистов, тренеров или персонал в отпуск за свой счет - не бывает.

Если контракт подписан - его выполняют. Все решения принимаются по обоюдному согласию, их скрепляют договором. Около 80% контрактов гарантированы - поэтому клубы платят, играют они или нет, тем более, в такой ситуации.

Но вот как с остальным футболом? Не знаю. В других профессиях подают заявки на пособие как unemployed (безработные), чтобы получать хотя бы 60% от своего чека. А лично я - self-employed (самозанятый), поэтому мне на это рассчитывать не приходится.

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Конечно, старт сезона в MLS смят. Должен был возобновиться 15 апреля, сейчас перенесли на 10 мая. Думаю, все понимают, что главное - человеческие жизни. Ради этого стоит потерпеть.

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США, МЛС, Чемпионат США, Дмитрий Коваленко.
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