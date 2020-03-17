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Чемпионат Европы 2020 состоится на год позже

Чемпионат Европы 2020 состоится на год позже
15:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:ЧЕ по футболу пройдет в следующем году.

УЕФА принял решение перенести проведение чемпионата Европы с 2020-го на 2021 год, сообщает твиттер норвежской федерации футбола.

Следующее европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Такое решение было принято в связи с эпидемией коронавируса и невозможностью вовремя завершить национальные чемпионаты и еврокубковые соревнования. Теперь национальные федерации получат возможность доиграть сезоны в домашних первенствах в летние месяцы.

Напомним, из-за коронавируса МЮ отменил тренировки первой команды, Бундеслига перенесла игры чемпионата, WTA отменила теннисные турниры.

Также на экстренном собрании УЕФА должны принять решение о завершении текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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УЕФА, Чемпионат Европы, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола, Коронавирус.
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