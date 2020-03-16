Бундеслига официально отменила игры до 2 апреля из-за Коронавируса

Новости спорта:Игры чемпионата Германии отменены на две три недели.

Немецкая футбольная лига приняла решение приостановить проведение матчей двух высших дивизионов чемпионата Германии как минимум до 2 апреля из-за пандемии коронавируса.

В конце марта состоится очередное собрание Немецкой футбольной лиги, на котором представители клубов обсудят дальнейший план действий. Отметим, что руководство Бундеслиги намерено доиграть текущий сезон до начала лета.

На прошлой неделе Немецкая футбольная лига перенесла поединки 26-го тура Бундеслиги на неопределенный срок.

Из-за пандемии коронавируса уже приостановлен ряд европейских футбольных чемпионатов, среди которых Лига чемпионов, Лига Европы, Серия А, Ла Лига и АПЛ. Во вторник, 17 марта, УЕФА должен объявить о переносе чемпионата Европы на 2021-й год.

После 25 сыгранных туров в Бундеслиге лидирует Бавария, которая летом желает купить звезду Реала. Мюнхенский гранд на четыре очка опережает Боруссию Дортмунд. На последнем месте идет Падерборн.