Валенсия подтвердила пять случаев заражения коронавирусом в клубе

Новости спорта:Игроки Валенсии и тренерский штаб команды заразились коронавирусом.

"Валенсия" на официальном сайте объявила, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.

Сообщается, что положительные результаты тестов на короновирус принадлежат игрокам основной команды "Валенсии" и членам тренерского штаба, имена которых не называются. Все они находятся на карантине, их симптомы не вызывают серьёзных опасений.

Ранее стало известно, что защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай заразился коронавирусом. Помимо футболиста в клубе выявили ещё один случай заражения среди сотрудников медицинского штаба.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,3 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 71 тыс.