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Валенсия подтвердила пять случаев заражения коронавирусом в клубе

Валенсия подтвердила пять случаев заражения коронавирусом в клубе
15:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Игроки Валенсии и тренерский штаб команды заразились коронавирусом.

"Валенсия" на официальном сайте объявила, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.

Сообщается, что положительные результаты тестов на короновирус принадлежат игрокам основной команды "Валенсии" и членам тренерского штаба, имена которых не называются. Все они находятся на карантине, их симптомы не вызывают серьёзных опасений.

Ранее стало известно, что защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай заразился коронавирусом. Помимо футболиста в клубе выявили ещё один случай заражения среди сотрудников медицинского штаба.

Коронавирус добрался до футболиста испанской Примеры

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,3 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 71 тыс.

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ФК Валенсия, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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