Коронавирус добрался до футболиста испанской Примеры

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Воскресенье, 15.03.2020
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14:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник Валенсии Эсекьель Гарай стал очередным футболистом, который заболел COVID-19.

Распространение пандемии короновируса в Европе продолжается. Очередным спортсменом, который заразился этой болезнью, стал центральный защитник Валенсии Эсекьель Гарай.

"2020 год плохо начался для меня. Мой тест на коронавирус дал положительный результат, но чувствую себя очень хорошо".

"Теперь остается только придерживаться рекомендациям органов здравоохранения. На данный момент я нахожусь в изоляции", — написал Гарай в своем Instagram.

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Напомним, что одними из последних футболистов, которым диагностировали коронавирус, стали игроки Фиорентины Патрик Кутроне и защитник Херман Песселья.

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ФК Валенсия, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Эсекьель Гарай.
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