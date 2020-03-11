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Бавария хочет вернуть Крооса

Бавария хочет вернуть Крооса
16:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос предстоящим летом может покинуть клуб.

Одним из вариантов продолжения карьеры для 30-летнего футболиста является переход в мюнхенскую "Баварию", за которую он выступал с 2007 по 2014 год, сообщает El Chiringuito.

"Бавария" заинтересована в возвращении Крооса. Руководство действующих чемпионов немецкой Бундеслиги уже начало переговоры с хавбеком.

Контракт Тони с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 60 млн.

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В нынешней кампании Кроос забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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ФК Бавария, Футбол, Тони Кроос, Новости футбола.
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