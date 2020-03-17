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Футбол. Манчестер Юнайтед отменил тренировки в связи с коронавирусом

Футбол. Манчестер Юнайтед отменил тренировки в связи с коронавирусом
13:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Манчестер Юнайтед отменил тренировки первой команды из-за коронавируса

Манчестер Юнайтед отменил тренировки первой команды из-за коронавируса. В клубе сообщают, что ситуация «постоянно находится под контролем».

Игроки МЮ получили два дня выходных и должны были вернуться к тренировкам 17 марта. Но вечером 16 марта клуб дал распоряжение футболистам находиться дома. Последний матч, который провел МЮ, была первая встреча 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСК (5:0).

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба совместно с UNICEF начал сбор средств для помощи в противодействии новому коронавирусу.

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Напомним, что из-за коронавируса уже приостановлен ряд европейских футбольных чемпионатов, среди которых Лига чемпионов, Лига Европы, Серия А, Ла Лига, Бундеслига, АПЛ и Лига 1.

Сегодня, 17 марта, состоится видео-конференция УЕФА с 55 ассоциациями-членами. На ней УЕФА планирует признать чемпионами лиг нынешних лидеров турнирных таблиц. Мера необходима для того, чтобы все же успеть провести Евро в 2020 году. Альтернативным вариантом будет перенос чемпионата Европы на 2021 год с возможностью доиграть национальные первенства.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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