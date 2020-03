ВОЗ отметила идею Погба делать "дэб" для борьбы с коронавирусом (Фото)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на предложение полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба по борьбе с коронавирусом.

Футболист призвал людей защищать себя от болезни с помощью "дэба" - фирменного жеста Поля. ВОЗ положительно оценила предложение хавбека.

"Правильный дэб (прикрывание рта и носа сгибом локтя) - хорошая практика, чтобы защитить себя и других от COVID-19. Спасибо за поддержку, Поль Погба", - говорится в посте ВОЗ в Twitter.

A proper #dab (covering your mouth and nose with the bend of your elbow) when you cough and sneeze is a good practice to protect yourself and others from #COVID19.

Thank you for your support, @paulpogba. #coronavirus pic.twitter.com/dEYxvX540M

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020