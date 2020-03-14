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ВОЗ отметила идею Погба делать "дэб" для борьбы с коронавирусом (Фото)

ВОЗ отметила идею Погба делать "дэб" для борьбы с коронавирусом (Фото)
16:03 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Всемирная организация здравоохранения оценила совет французского полузащитника.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на предложение полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба по борьбе с коронавирусом.

Футболист призвал людей защищать себя от болезни с помощью "дэба" - фирменного жеста Поля. ВОЗ положительно оценила предложение хавбека.

"Правильный дэб (прикрывание рта и носа сгибом локтя) - хорошая практика, чтобы защитить себя и других от COVID-19. Спасибо за поддержку, Поль Погба", - говорится в посте ВОЗ в Twitter.

Клубы АПЛ проведут экстренную встречу из-за ситуации с коронавирусом

Напомним, что по состоянию на 14 марта коронавирусом заразились больше 145 тысяч человек по всему миру. Погибли от болезни 5400 человек, а вылечились - 71 694.

Разразившаяся пандемия болезни парализовала практически весь спорт. Из-за коронавируса приостановили АПЛ, Лигу 1, Ла Лигу, Серию А и чемпионат Португалии.

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Поль Погба, Футбол, ВОЗ, Новости футбола, Коронавирус.
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