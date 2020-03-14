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Клубы АПЛ проведут экстренную встречу из-за ситуации с коронавирусом

Клубы АПЛ проведут экстренную встречу из-за ситуации с коронавирусом
13:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Стороны намерены принять решение относительно оставшихся матчей чемпионата Англии.

Клубы английской Премьер-лиги проведут экстренную встречу во вторник, 17 марта, на которой должны принять план действий относительно оставшейся части сезона, сообщает Sky Sports.

Представители клубов получат информацию о дальнейших действиях УЕФА и на их основе должны принять решение.

Ранее было принято решение приостановить проведение матчей АПЛ до 4 апреля из-за эпидемии коронавируса. Некоторые клубы считают, что сезон можно будет возобновить после 4 апреля, другие – предполагают, что футбольные матчи не будут проводиться до начала следующего сезона в августе.

"Не может быть никакой альтернативы": Клопп обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

По информации СМИ Ливерпуль признают чемпионом, если сезон в АПЛ не будет доигран.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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