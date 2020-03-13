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"Не может быть никакой альтернативы": Клопп обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

"Не может быть никакой альтернативы": Клопп обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
20:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп обратился к болельщикам.

В связи с ухудшением ситуации с эпидемией коронавируса и приостановкой чемпионата Англии тренер Ливерпуля Юрген Клопп обратился к болельщикам.

"Я не думаю, что в нынешние времена футбольный тренер является важной персоной, но я понимаю, что наши болельщики ждут каких-то слов от клуба, – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля. – Поэтому я решил обратиться к вам".

"Прежде всего, каждый из нас должен заботится друг о друге, стараться защитить своего ближнего. Конечно, это должно быть всегда, но в нынешнем положении это приобретает особую важность".

"Раньше я часто говорил, что футбол — главное в моей жизни, но сейчас это уже не так. Да, мы не хотели играть перед пустыми трибунами и не хотели, чтобы матчи отменяли или переносили. Но когда вопрос стоит о выживании человека и общества, не может быть никакой альтернативы. На первом месте должна быть безопасность людей. Мы видим, что иммунитета нет ни у кого, и никто не застрахован от заболевания. И сейчас мы молимся за тех, кто заболел, чтобы они оправились, а других болезнь миновала. Никто не знает, когда все закончится, и кто может пострадать еще, но мы верим, что должностные лица делают все возможное, и должны помогать им".

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"Конечно, как тренер, я буду стараться, чтобы команда сохраняла свои лидерские позиции, но сейчас, когда целые города, регионы, страны стоят на грани жизни и смерти, говорить и думать о чем-то другом неправильно. Поэтому сейчас призываю всех следовать советам специалистов, беречь себя и друг друга. В первую очередь, заботьтесь о здоровье, избегайте любого риска",

"И повторю еще раз: заботьтесь о себе и друг о друге!"

Ранее сообщалось, что все турниры в Англии приостановлены как минимум до 4 апреля.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола, Коронавирус.
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