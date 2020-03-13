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Еще у четырех футболистов Сампдории выявили коронавирус

Еще у четырех футболистов Сампдории выявили коронавирус
20:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Уже пятеро футболистов Сампдории сдали положительный тест на коронавирус.

Нападающий "Сампдории" Маноло Габбьядини, у которого диагностировали коронавирус, оказался не единственным игроком генуэзской команды с COVID-19.

Положительный тест на коронавирус сдали защитник Омар Колли, полузащитник Олбин Экдаль, хавбек Мортен Торсбю и нападающий Антонио Ла Гумина, сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

Ранее инфекцию нашли у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. Туринский клуб изолировал футболиста, а также всех, кто с ним контактировал. Сообщалось и о заражении форварда туринцев Пауло Дибалы, но информация не подтвердилась.

Нападающий Челси излечился от коронавируса

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек, на территории КНР — более 3,1 тыс.

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Серия А, Футбол, ФК Сампдория, Новости футбола, Коронавирус.
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