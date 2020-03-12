Футболист Ювентуса подхватил коронавирус

Новости спорта:Защитник Ювентуса Даниеле Ругани заболел коронавирусом.

Защитник Ювентуса Даниеле Ругани заболел коронавирусом. На данный момент футболист находится под карантином.

Также руководство Старой синьоры ведет работу по установлению всех лиц, которые контактировали с Ругани.

В текущем сезоне на счету Ругани семь матчей в составе Ювентуса во всех турнирах.

Напомним, что спортивные мероприятия в Италии отложены до 3 апреля. Северные регионы Италии оказались на строгом карантине из-за активного роста числа зараженных на коронавирус COVID-19. Всего в стране были зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения.

По всему миру коронавирусом COVID-19 были заражены более 100 тысяч людей. Он привел к смерти более трех тысяч людей.