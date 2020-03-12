Футболист Ювентуса подхватил коронавирус

Защитник Ювентуса Даниеле Ругани заболел коронавирусом. На данный момент футболист находится под карантином.
Также руководство Старой синьоры ведет работу по установлению всех лиц, которые контактировали с Ругани.
В текущем сезоне на счету Ругани семь матчей в составе Ювентуса во всех турнирах.
Напомним, что спортивные мероприятия в Италии отложены до 3 апреля. Северные регионы Италии оказались на строгом карантине из-за активного роста числа зараженных на коронавирус COVID-19. Всего в стране были зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения.
По всему миру коронавирусом COVID-19 были заражены более 100 тысяч людей. Он привел к смерти более трех тысяч людей.