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Манчестер Юнайтед на оставил шансов ЛАСКу в Лиге Европы (Видео)

Манчестер Юнайтед на оставил шансов ЛАСКу в Лиге Европы (Видео)
15:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 1/8 финала Лиги Европы ЛАСК - Манчестер Юнайтед.

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед в гостях разгромил ЛАСК (5:0), решив все вопросы касательно выхода в следующую стадию турнира.

"Красные дьяволы" не оставили никаких шансов своему сопернику, что в конечном итоге отобразилось на конечном результате.

Смотрите видео голов и обзор матча ЛАСК — Манчестер Юнайтед:

ЛАСК - Манчестер Юнайтед 0:5

Голы: Игало, 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90+1, Перейра, 90+3

Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)

ЛАСК: Шлагер — Рамсебнер, Траунер, Ранфтль — Райтер, Холланд (Хаудум, 76), Михорль, Реннер — Тетте (Рагуц, 61), Клаусс, Фризер (Балич, 71)

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Уильямс, Магуайр, Байи, Шоу — Мактоминей, Фред — Мата, Фернандеш (Перейра, 78), Джеймс (Чонг, 71) — Игало (Гринвуд, 85)

Предупреждения: Траунер, Клаусс, Рамсебнер, Райтер — Шоу

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