Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Донецкий Шахтер обыграл Вольфсбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы - 2:1.
В составе "горняков" голами отличились Жуниор Мораес и Маркос Антониу. У проигравшей команды единственный мяч оформил Джон Брукс.
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Вольфсбург — Шахтер 1:2
Голы: Брукс, 48 — Мораес, 16, Маркос Антонио, 72
Вольфсбург: Кастельс — Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио — Арнольд, Шлагер (Жоао Виктор, 74), Герхардт — Мехмеди (Гинчек, 81), Вегхорст, Брекало.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили (Хочолава, 67) — Алан Патрик, Маркос Антонио — Тете, Коваленко (Майкон, 65), Тайсон (Коноплянка, 88) — Мораес.