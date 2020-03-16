WTA приняла кардинальное решение, чтобы остановить распространение коронавируса (Фото)

Новости спорта:Болельщикам женского тенниса придется некий период побыть без своего любимого вида спорта.

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила, что все предстоящие турниры отменяются до 2 мая из-за пандемии коронавируса.

"На следующей неделе мы примем решение относительно оставшихся турниров WTA на европейских грунтовых кортах.

Организация продолжит следить за ситуацией с коронавирусом и его влиянием на сезон", - говорится в сообщении организации.

WTA Statement on upcoming clay court swing:



Due to the ongoing global coronavirus outbreak, the WTA tournaments in Stuttgart, Istanbul and Prague will not be held as scheduled.



At this point in time, the WTA Tour is now suspended until May 2 ---> https://t.co/MWcRZERqIq pic.twitter.com/bgxXXXniIH — WTA (@WTA) March 16, 2020

Отмечается, что из-за пандемии турниры WTA в Штутгарте, Стамбуле и Праге не будут проводиться согласно расписанию. Ближайшие соревнования могут состояться в Мадриде со 2 по 9 мая.

Напомним, что количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 169 тысяч человек. Погибли от болезни 6 400 человек, а вылечились - более 76 тысяч.