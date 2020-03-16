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WTA приняла кардинальное решение, чтобы остановить распространение коронавируса (Фото)

WTA приняла кардинальное решение, чтобы остановить распространение коронавируса (Фото)
18:56 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Болельщикам женского тенниса придется некий период побыть без своего любимого вида спорта.

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила, что все предстоящие турниры отменяются до 2 мая из-за пандемии коронавируса.

"На следующей неделе мы примем решение относительно оставшихся турниров WTA на европейских грунтовых кортах.

Организация продолжит следить за ситуацией с коронавирусом и его влиянием на сезон", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что из-за пандемии турниры WTA в Штутгарте, Стамбуле и Праге не будут проводиться согласно расписанию. Ближайшие соревнования могут состояться в Мадриде со 2 по 9 мая.

Ролан Гаррос может состояться несмотря на коронавирус

Напомним, что количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 169 тысяч человек. Погибли от болезни 6 400 человек, а вылечились - более 76 тысяч.

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Элина Свитолина, WTA, Новости спорта, Новости тенниса, Коронавирус.
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