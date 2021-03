УЕФА может отдать все матчи Евро-2020 Лондону и Санкт-Петербургу

Ближайший чемпионат Европы по футболу может пройти в двух городах: Лондоне и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери в twitter.

По информации источника, УЕФА очень хочет, чтобы болельщики посетили матчи Евро-2020, даже несмотря пандемию коронавируса. И только два города-хозяина ЧЕ на данный момент гарантируют присутствие фанов на трибунах. Поэтому в организации не отрицают, что в случае уменьшения городов-хозяек на ЧЕ, то Лондон и Санкт-Петербург могут получить дополнительные матчи вплоть до проведения всего турнира в России и Великобритании.

London and St.Petersburg are the two hosting venues giving more guarantees to Uefa to host as much fans as possible.

In case of venues not being able to allow fans in, those two will be the cities prioritised to re-allocate games

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 31, 2021