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УЕФА может отдать все матчи Евро-2020 Лондону и Санкт-Петербургу

УЕФА может отдать все матчи Евро-2020 Лондону и Санкт-Петербургу
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter euro2020spb

Ближайший чемпионат Европы по футболу может пройти в двух городах: Лондоне и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери в twitter.

Названы города, которые рискуют первыми потерять Евро-2020

По информации источника, УЕФА очень хочет, чтобы болельщики посетили матчи Евро-2020, даже несмотря пандемию коронавируса. И только два города-хозяина ЧЕ на данный момент гарантируют присутствие фанов на трибунах. Поэтому в организации не отрицают, что в случае уменьшения городов-хозяек на ЧЕ, то Лондон и Санкт-Петербург могут получить дополнительные матчи вплоть до проведения всего турнира в России и Великобритании.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что ничего не знает о подобной информации, передает "Чемпионат".

Ранее озвучивался сценарий, согласно которому все матчи ЧЕ 2021 года проведут в одной стране. Кроме того, сообщалось, что УЕФА поставил городам-хозяйкам Евро-2020 ультиматум.

Напомним, планируется, что чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы: Лондоне, Мюнхене, Риме, Бильбао, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Баку, Глазго, Будапеште и Дублине. Турнир сохранил название Евро-2020, а сборная Украины успешно квалифицировалась на соревнования. Соперниками "Желто-синих" в группе стали команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лондон, Санкт-Петербург, Футбол, Евро-2020.
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