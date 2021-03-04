Названы города, которые рискуют первыми потерять Евро-2020

Шотландский Глазго и столица Ирландии Дублин рискуют первыми остаться без Евро-2020. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от 11 стран-хозяек Евро-2020 предоставление четкого плана по возвращению фанатов на трибуны во время соревнований. Однако ни столица Шотландии, ни Дублин пока не могут гарантировать, что пустят болельщиков на игры. УЕФА установил дедлайн для предоставления данной информации - 7 апреля. После этого союз примет окончательное решение в данном вопросе. Отметим, на шотландском стадионе "Хэмпден Парк" и ирландской арене "Авива" должны состояться по 4 игры грядущего еврофорума.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА рассматривает вариант с проведением ближайшего чемпионата Европы в одной стране.

"Телеграф" напоминает, что из-за глобальной пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу-2020 перенесли на 2021 год, сохранив при этом название соревнований "Евро-2020". Ожидается, что футбольный турнир пройдет в 11 странах и 12 городах Европы - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште, Дублине и Санкт-Петербурге. Финал должен состояться в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Сборная Украины добыла путевку на ЧЕ, где сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.