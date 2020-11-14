Скачать
Суббота, 14.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Германия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
Германия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
Коленом в голову: боец ММА вырубил соперника страшным ударом в прыжке (видео)
Коленом в голову: боец ММА вырубил соперника страшным ударом в прыжке (видео)
Кроуфорд - Брук: где и когда смотреть бой в Украине
Кроуфорд - Брук: где и когда смотреть бой в Украине
Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)
Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)

Великобритания хочет провести все матчи Евро-2020 на своей территории

Великобритания хочет провести все матчи Евро-2020 на своей территории
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Футбольное Евро-2020 может полностью пройти на территории Великобритании. Об этом сообщает dailymail.

По информации источника, страна может стать единственной хозяйкой ближайшего чемпионата Европы и на это есть несколько причин. Во-первых, в Европе не утихает пандемия коронавируса, из-за которой проведение Евро в запланированном формате (в 11 странах, в 12 городах Европы, - прим. ред.) кажется весьма маловероятным. Кроме того, в Британии также заверили, что смогут проводить матчи со зрителями на трибунах (трибуны будут заполнены частично, - прим. ред.), что несомненно является большим плюсом для организаторов.

Отметим, Футбольная Ассоциация пока официальных комментариев по этому поводу не давала, однако источник утверждает, что переговоры с УЕФА ведутся. 

Евро-2020 должно стартовать на полях Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины квалифицировалась на финальный турнир и уже знает всех соперником по группе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Футбол, Евро-2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Германия - Украина: Шевченко исключил одного футболиста из заявки на игру
02 Боец-чемпион нокаутировал претендента классической "двойкой" (видео)
03 Коленом в голову: боец ММА вырубил соперника страшным ударом в прыжке (видео)
04 Лига наций: где и когда смотреть матчи 14 ноября
05 Германия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь