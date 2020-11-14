Великобритания хочет провести все матчи Евро-2020 на своей территории

Футбольное Евро-2020 может полностью пройти на территории Великобритании. Об этом сообщает dailymail.

По информации источника, страна может стать единственной хозяйкой ближайшего чемпионата Европы и на это есть несколько причин. Во-первых, в Европе не утихает пандемия коронавируса, из-за которой проведение Евро в запланированном формате (в 11 странах, в 12 городах Европы, - прим. ред.) кажется весьма маловероятным. Кроме того, в Британии также заверили, что смогут проводить матчи со зрителями на трибунах (трибуны будут заполнены частично, - прим. ред.), что несомненно является большим плюсом для организаторов.

Отметим, Футбольная Ассоциация пока официальных комментариев по этому поводу не давала, однако источник утверждает, что переговоры с УЕФА ведутся.

Евро-2020 должно стартовать на полях Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины квалифицировалась на финальный турнир и уже знает всех соперником по группе.