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УЕФА поставил городам-хозяйкам Евро-2020 ультиматум

УЕФА поставил городам-хозяйкам Евро-2020 ультиматум
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер euro2020spb

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подтвердил, что города-хозяйки Евро-2020 могут потерять право на проведение матчей. Об этом сообщает skysports.

Названы города, которые рискуют первыми потерять Евро-2020

Президент УЕФА отметил, что болельщики на стадионе являются обязательным условием для городов, которые хотят принять матчи Евро-2020. Финальное решение по турниру организация примет 20 апреля.

"Есть несколько сценариев, но мы точно не рассматриваем возможность проведения матчей Евро без болельщиков. Каждый город должен гарантировать, что фанатов допустят на трибуны. В идеале мы хотим провести турнир так, как планировали - в 12 городах. Если не получится, то будем сокращать число городов", - заявил Чеферин.

Напомним, из-за глобальной пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу-2020 перенесли на 2021 годпри этом сохранив название турнира "Евро-2020". Ожидается, что футбольный форум состоится в 11 странах и 12 городах Европы - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште, Дублине и Санкт-Петербурге. Финал соревнований должен пройти в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины добыла путевку на турнир, где сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Подопечные Андрея Шевченко на групповом раунде ЧЕ-2020 должны сыграть три матча в Бухаресте и Амстердаме. Ранее "Телеграф" публиковал полное расписание матчей национальной команды на 2021 год.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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УЕФА, Футбол, Евро-2020, Александер Чеферин.
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