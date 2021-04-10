"Динамо" - "Днепр-1": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины (видео)

В субботу, 10 апреля, в чемпионате Украины по футболу 2020/21 стартуют матчи 21-го тура, в частности, "Динамо" на "Днепр-Арене" примет "Днепр-1", начало поединка в 17:00 по киевскому времени. Следить за игрой можно будет в плеере ниже, эфир начнется ближе к началу поединка.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" - "Днепр-1" от Footballhub:

Отметим, команды подходят к игре в прекрасном настроении. "Динамо" (49 очков) лидирует в турнирной таблице УПЛ, а "Днепр-1" (25 очков) после провального первого круга набрал победный ход и уже восьмой. В прошлом туре "Бело-синие" минимально одолели "Александрию", а днепряне разгромили "Львов".

С расписанием трансляций остальных матчей 21-го тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте. К слову, чемпионат Украины по футболу завершится на неделю раньше, чем планировалось.