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УПЛ: где и когда смотреть матчи 21 тура чемпионата Украины
УПЛ: где и когда смотреть матчи 21 тура чемпионата Украины

"Динамо" - "Днепр-1": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины (видео)

"Динамо" - "Днепр-1": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины (видео)
Обновлено 12:29 Сегодня Телеграф Фото: ФК Днепр-1

В субботу, 10 апреля, в чемпионате Украины по футболу 2020/21 стартуют матчи 21-го тура, в частности, "Динамо" на "Днепр-Арене" примет "Днепр-1", начало поединка в 17:00 по киевскому времени. Следить за игрой можно будет в плеере ниже, эфир начнется ближе к началу поединка.

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Прямая видеотрансляция матча "Динамо" - "Днепр-1" от Footballhub: 

Отметим, команды подходят к игре в прекрасном настроении. "Динамо" (49 очков) лидирует в турнирной таблице УПЛ, а "Днепр-1" (25 очков) после провального первого круга набрал победный ход и уже восьмой. В прошлом туре "Бело-синие" минимально одолели "Александрию", а днепряне разгромили "Львов".

С расписанием трансляций остальных матчей 21-го тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте. К слову, чемпионат Украины по футболу завершится на неделю раньше, чем планировалось.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Днепр-1.
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