"Динамо" добыло волевую победу над "Александрией" (видео)

В воскресенье, 4 апреля, "Александрия" в рамках матча 20-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Динамо". Встреча, проходившая на стадионе "Ника", завершилась со счетом 1:2 в пользу столичной команды.

Киевляне владели ощутимым преимуществом по ходу всей встречи, однако хозяева, выбрав выжидательную тактику второго номера, свой шанс таки дождались. На 14-й минуте Артем Ситало ударом в касание из пределов штрафной прошил ворота Бущана. Давление "Динамо" переросло в гол еще в первом тайме. На 35-й минуте Николай Шапаренко реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

Во втором тайме столичная команда вновь забила, однако рефери, воспользовавшись помощью VAR, отменил взятие ворот из-за пассивного офсайда у Буяльского. Напор киевлян все-таки дал результат и на 90-й минуте Жерсон Родригес, обыгравшись с Буяльским в чужой штрафной, пушечным ударом прошил Панькива и установил окончательный счет во встрече.

Этот результат оставил "Александрию" (26 очков) на седьмой позиции в турнирной таблице УПЛ, "Динамо" (49 очков) - первое. В следующем туре подопечные Владимира Шарана сыграют в гостях с "Десной" (10.04.2021), а команда Мирчи Луческу проведет домашний поединок с "Днепром-1" (10.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что 4 апреля свой матч 20 тура УПЛ сыграл и "Шахтер", который без проблем разобрался с "Ворсклой". В этой игре произошел жуткий инцидент с участием футболистов полтавчан.