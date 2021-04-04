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"Динамовец" привез гол в свои ворота в Польше (видео)

"Динамовец" привез гол в свои ворота в Польше (видео)
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Защитник "Динамо" (Киев) Артем Шабанов, выступающий в аренде в варшавской "Легии", стал виновником пропущенного гола в игре 23-го тура чемпионата Польши против "Погони".

В домашнем поединке Шабанов при счете 4:1 в пользу своей команды нарушил правила в своей штрафной, и рефери назначил 11-метровый удар. Шабанов слишком активно толкал руками форварда гостей, однако не получил предупреждение, которое стало бы для украинца вторым в игре. В итоге встреча так и завершилась со счетом 4:2.

Видео фола Шабанова доступно в сети:

Полный видеообзор матча "Легия" - "Погонь":

Отметим, контракт Шабанова с "Легией" действует до конца текущего сезона. В сезоне 2020/21 29-летний центрбек провел 9 матчей за "Динамо" и "Легию", но голевыми действиями не отмечался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шабанов привез сразу два гола в кубковом поединке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 802

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Легия, Футбол, Артем Шабанов, ФК Погонь.
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