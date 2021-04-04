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В чемпионате Украины футболист с локтя вырубил одноклубника (видео)

В чемпионате Украины футболист с локтя вырубил одноклубника (видео)
19:30 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче 20-го тура чемпионата Украины "Ворскла" - "Шахтер" футболист полтавчан Оливье Тилль получил болезненный удар по голове.

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В компенсированное к первому тайму время при счете 0:1 в пользу дончан защитник "Ворсклы" Сергей Яворский на полном ходу врезался в одноклубника Оливье Тилля. Как показал повтор, люксембуржцу, который после столкновения с партнером по команде потерял сознание, досталось с локтя. В перерыве главный тренер полтавчан Юрий Максимов поменял игрока.

Видео травмы Тилля доступно в сети:

Отметим, итогом поединка стала уверенная победа "Шахтера" со счетом 0:2. Оба гола за дончан записал на свой счет форвард сборной Украины Жуниор Мораес, который 4 апреля отпраздновал 34-летие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жуткой травме украинского футболиста в товарищеском матче.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Шахтер, Травма, ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Оливье Тилль.
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