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Футболист-именинник принес победу "Шахтеру" над "Ворсклой" (видео)

Футболист-именинник принес победу "Шахтеру" над "Ворсклой" (видео)
Обновлено 18:53 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В воскресенье, 4 апреля, "Ворскла" в рамках центрального матча 20-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Шахтер". Встреча, проходившая в Полтаве на стадионе имени Бутовского, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Сосланный в дубль "Шахтера" бразилец тут же забил гол (видео)

"Горняки" владели тотальным преимуществом в первом тайме, что вылилось в забитый мяч Жуниора Мораеса на 42-й минуте. Украинский бразилец вышел на ударную позицию и пробил мимо Резника. Во втором тайме дончане сбавили обороты, но и такого темпа хватило подопечным Луиша Каштру, чтобы удвоить преимущество. На 62-й минут Мораес вновь отметился ударом из пределов штрафной.

Примечательно, что 4 апреля Жуниору Мораесу исполнилось 34 лет. Таким образом, форвард сборной Украины в свой день рождения оформил дубль.

Видео первого гола Мораеса и лучшие моменты 1-го тайма:

Видео второго гола Мораеса:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Это поражение опустило "Ворсклу" (31 очко) на 5-е место в турнирной таблице УПЛ, "Шахтер" (42 очка) немного сократил расстояние до "Динамо" (46 очков), которое 4 апреля проведет игру с "Александрией".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" в 19-м туре уступил "Львову". Позже выяснилось, что "Динамо" простимулировало соперника "Горняков".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Ворскла, Футбол, УПЛ.
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