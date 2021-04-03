Сосланный в дубль "Шахтера" бразилец тут же забил гол (видео)

В субботу, 3 апреля, в Счастливом на "Княжа Арене" "Шахтер" U-21 принимал "Ворсклу" U-21. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Горняков", а бразилец Тайсон в своей дебютной игре за дубль забил гол.

На 58-й минуте 33-летний бразилец мощным ударом с линии штрафной забил победный гол в поединке. Еще один гол за дончан оформил Виталий Мороховец (автогол), а у гостей взятием ворот отметился Даниил Кравчук.

Видео гола Тайсона:

Этот успех позволил дублирующему составу "Шахтера" выйти на первое место в турнирной таблице первенства, у "Динамо" U-21 на три очка меньше, но у киевлян есть одна игра в запасе.

Отметим, Тайсон был сослан в дубль "Шахтера" после того, как отказался выходить на замену в матче Лиги Европы против "Ромы". У полузащитника этим летом заканчивается контракт с "Горняками".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" планирует использовать Тайсона как разменную моменту.