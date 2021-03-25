"Динамо" финансово простимулировало "Львов", который обыграл "Шахтер"

Третья сторона финансово простимулировала ФК "Львов" за победу над "Шахтером". Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, киевский клуб, который лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, выплатил ФК "Львов" около 200 тысяч условных единиц за неожиданную победу над "Шахтером" в матче 19-го тура УПЛ. Источник также сообщает, что "Горняки" отказались финансово стимулировать соперников "Динамо" в весенней части сезона.

Кроме того, отмечается, что "Львов" провел игру в Харькове фактически бесплатно, ведь "Шахтер" покрыл все расходы "Горожан", чтобы провести гостевую игру на ОСК "Металлист".

"Телеграф" напоминает, что матч "Львов" - "Шахтер" состоялся в Харькове на ОСК "Металлист" и завершился со счетом 3:2 в пользу номинальных хозяев. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. Отметим, это поражение "Горняков" фактически открыло дорогу "Динамо", которое в последнем туре разгромило "Рух", к чемпионству.