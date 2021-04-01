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"Шахтер" готов досрочно попрощаться со скандальным бразильцем

"Шахтер" готов досрочно попрощаться со скандальным бразильцем
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram taisonfreda7

Донецкий "Шахтер" готов досрочно попрощаться с бразильцем Тайсоном, который попал в немилость тренерского штаба, отказавшись выходить на замену в матче Лиги Европы. Об этом сообщает журналист Тайгор Янке в twitter.

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По информации источника, 33-летний полузащитник Тайсон должен перебраться в свою бывшую команду "Интернасьонал". А в обратном направлении со временем должен уйти 17-летний фланговый защитник Винисиус Тобиас. "Горняки" долгое время следят за фулбеком и хотят подписать его в ближайшее время.

Кроме того, сообщается, что переговоры между командами по Тайсону продвинулись вперед и игрок может вернуться на родину свободным агентом уже на этой недели. За это "Горняки" получат скидку в дальнейшем трансфере Винисиуса. "Интернасьонал" при этом сохранить часть прав на игрока, чтобы получить финансовую выгоду от дальнейшей перепродажи футболиста.

Если Тайсон вернется в Бразилию в ближайшее время, то сможет поучаствовать в групповом этапе Кубка Либертадорес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" финансово простимулировала соперника "Шахтера" в матче УПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Интернасьонал, Тайсон.
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