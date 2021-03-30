"Шахтер" пытается обменять Тайсона на звездного бразильца

"Шахтер" попытается получить выгоду от скандального игрока Тайсона, который недавно был переведен в дубль из-за нежелания выходить на замену в матче Лиги Европы. "Горняки" попытаются обменять своего скандального бразильца на юную звезду "Интернасьонала" Винисиуса Тобиаса. Об этом сообщает UOL Esporte.

Донецкий клуб пытается подписать 17-летнего центрального полузащитника Винисиуса Тобиаса, за которым также наблюдают большие европейские клубы - "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Реал". Кроме того, "Горняки" хотят получить за хавбека скидку, отпустив до конца контракта Тайсона в "Интернасьонал". Бразильский клуб требует за свою звездочку € 10 млн, а трансфер игрока состоится не ранее 2022 года, когда футболист достигнет совершеннолетия. К слову, Тайсон также заинтересован в скорейшем возвращении в "Интер".

Ранее "Телеграф" сообщал, что последнее поражение "Шахтера" было простимулировано "Динамо".