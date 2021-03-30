Скачать
Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 30 марта
Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 30 марта
Сборная Франции не стала издеваться над Казахстаном в отборе на ЧМ-2022 (видео)
Сборная Франции не стала издеваться над Казахстаном в отборе на ЧМ-2022 (видео)
Умер вице-президент "Динамо"
Умер вице-президент "Динамо"
Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 28 марта (видео)
Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 28 марта (видео)

"Шахтер" пытается обменять Тайсона на звездного бразильца

"Шахтер" пытается обменять Тайсона на звездного бразильца
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram taisonfreda7

"Шахтер" попытается получить выгоду от скандального игрока Тайсона, который недавно был переведен в дубль из-за нежелания выходить на замену в матче Лиги Европы. "Горняки" попытаются обменять своего скандального бразильца на юную звезду "Интернасьонала" Винисиуса Тобиаса. Об этом сообщает UOL Esporte.

Невеста футболиста "Шахтера" забыла надеть нижнее белье (фото)

Донецкий клуб пытается подписать 17-летнего центрального полузащитника Винисиуса Тобиаса, за которым также наблюдают большие европейские клубы - "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Реал". Кроме того, "Горняки" хотят получить за хавбека скидку, отпустив до конца контракта Тайсона в "Интернасьонал". Бразильский клуб требует за свою звездочку € 10 млн, а трансфер игрока состоится не ранее 2022 года, когда футболист достигнет совершеннолетия. К слову, Тайсон также заинтересован в скорейшем возвращении в "Интер".

Ранее "Телеграф" сообщал, что последнее поражение "Шахтера" было простимулировано "Динамо".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 200

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Интернасьонал, Тайсон, Винисиус Тобиас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 30 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь