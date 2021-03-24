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Невеста украинского футболиста забыла надеть нижнее белье (фото)

Невеста украинского футболиста забыла надеть нижнее белье (фото)
17:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram savinadasha

Украинская журналистка и модель Дарья Савина, которая является невестой защитника "Шахтера" Валерия Бондаря, опубликовала горячее фото в Instagram. Девушка снялась в откровенной фотоссесии без нижнего белья.

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На фото Савина позирует в черном пиджаке со стразами и черных чулках с блестками, а образ дополнила огромными серьгами из камней. Данным снимком Дарья поздоровалась со своими подписчиками. "Всем привет", - написала Савина. 

 
 
 
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Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

За короткое время фото набрало почти пять тысяч лайков и десятки комментариев: "Огонь", "Великолепная", "Секси", "Красотка безумная", "Конфетка", "Вы фантастическая", "Взгляд огонь", "Мадонна".

Даша Савина - заядлая пользовательница Instagram и частенько выкладывает откровенные снимки, чем безумно радует мужскую половину поклонников.

Даша Савина топлес

Даша Савина в купальнике у бассейна

Даша Савина

Даша Савина в купальнике

Даша Савина в купальнике

Даша Савина без лифчика в пиджаке

"Телеграф" напоминает, что Бондарь сделал предложение Савиной, и та сказала "Да". В "Шахтере" отреагировали на помолвку своего игрокаЗимой 2020 года пара провела отдых в Доминиканской Республике.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 208

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Валерий Бондар, Дарья Савина.
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