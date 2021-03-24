Невеста украинского футболиста забыла надеть нижнее белье (фото)

Украинская журналистка и модель Дарья Савина, которая является невестой защитника "Шахтера" Валерия Бондаря, опубликовала горячее фото в Instagram. Девушка снялась в откровенной фотоссесии без нижнего белья.

На фото Савина позирует в черном пиджаке со стразами и черных чулках с блестками, а образ дополнила огромными серьгами из камней. Данным снимком Дарья поздоровалась со своими подписчиками. "Всем привет", - написала Савина.

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За короткое время фото набрало почти пять тысяч лайков и десятки комментариев: "Огонь", "Великолепная", "Секси", "Красотка безумная", "Конфетка", "Вы фантастическая", "Взгляд огонь", "Мадонна".

Даша Савина - заядлая пользовательница Instagram и частенько выкладывает откровенные снимки, чем безумно радует мужскую половину поклонников.

"Телеграф" напоминает, что Бондарь сделал предложение Савиной, и та сказала "Да". В "Шахтере" отреагировали на помолвку своего игрока. Зимой 2020 года пара провела отдых в Доминиканской Республике.