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"Попал в наручники": игрок "Шахтера" рассказал, как в клубе отреагировали на его помолвку с бывшей динамовца

"Попал в наручники": игрок "Шахтера" рассказал, как в клубе отреагировали на его помолвку с бывшей динамовца
12:16 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм savinadasha

Украинский футболист "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал, как отреагировали в клубе на его помолвку с моделью и журналисткой Дарьей Савиной.

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"Действительно, это лучший день в моей жизни, очень рад и приятно, что любимому человеку сделал предложение и она согласилась. Мы как единое целое, мы вместе будем двигаться вперед. Как готовил сюрприз? Было немного легче в том плане, что уехал на сборы и в течение месяца это все готовилось. Скажу, что все как планировал, все удалось сделать. В команде поздравили, сказали, что попал в наручники", - заявил Бондарь в комментарии для каналов "Футбол 1/2/3".

Валерий Бондарь и Дарья Савина

Валерий Бондарь и Дарья Савина

Валерий Бондарь и Дарья Савина

"Телеграф" напоминает, что об отношениях Бондаря и Савиной широкой публике стало известно после их совместного путешествия на Доминикану. Ранее девушка встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Дарья частенько позирует в откровенных нарядах и публикует эти снимки на своей страничке в Instagram.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, Валерий Бондар, Дарья Савина.
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