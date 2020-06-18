Одна из самых красивых пар украинского футбола рассталась (Фото)

Форвард «Днепра-1» Владислав Супряга, права на которого принадлежит «Динамо», разорвал отношения с подругой-красавицей Дашей Савиной. Даша назвала причину в интервью видеожурналу Yellow:
«Произошло это пару месяцев назад. Оба тяжело переживали. У нас нет агрессии и ненависти друг к другу. Пока нельзя сказать, что мы дружим, но в хороших отношениях.
С начала его осознанного карьерного пути я до сих пор поддерживаю, смотрю и наблюдаю за ним. Периодически мы списываемся. В любом случае, ему нужна моя поддержка.
Я учусь в одном университете на двух специальностях. Возможно, пойду на курсы телеведущих. Пока еще не знаю, но планирую вернуться в Киев».
Влад и Даша находились в отношениях несколько лет и являлись одной из самых красивых пар в украинском футболе. Ранее президент «Днепра-1» Юрий Береза говорил, что «женская составляющая в переходе Супряги была важной».