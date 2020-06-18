Одна из самых красивых пар украинского футбола рассталась (Фото)

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Форвард «Днепра-1» Владислав Супряга, права на которого принадлежит «Динамо», разорвал отношения с подругой-красавицей Дашей Савиной. Даша назвала причину в интервью видеожурналу Yellow:

«Произошло это пару месяцев назад. Оба тяжело переживали. У нас нет агрессии и ненависти друг к другу. Пока нельзя сказать, что мы дружим, но в хороших отношениях.

С начала его осознанного карьерного пути я до сих пор поддерживаю, смотрю и наблюдаю за ним. Периодически мы списываемся. В любом случае, ему нужна моя поддержка.