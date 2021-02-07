Вертолет, огонь и фейерверк: футболист "Шахтера" сделал предложение своей девушке (фото)

Украинский футболист Валерий Бондарь, выступающий на позиции защитника в "Шахтере", сделал предложение своей девушке Дарье Савиной и та сказала "Да".

Футболист организовал романтический ужин, а также использовал вертолет, живую музыку и огонь для своей затеи. Затем влюбленные вместе наблюдали за фейерверком в их честь. Дарья, которая является моделью и журналисткой, на своей страничке в Instagram опубликовала подробный фотоотчет знаменательного события в своей жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Бондарь (@valeriybondar_44)

"Телеграф" напоминает, что об отношениях пары стало известно после их совместного отдыха в Доминиканской Республике летом 2020 года. Этой зимой Валерий и Дарья вновь отправились в романтическое путешествие и выбрали для этого турецкую Каппадокию.