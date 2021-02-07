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Вертолет, огонь и фейерверк: футболист "Шахтера" сделал предложение своей девушке (фото)

Вертолет, огонь и фейерверк: футболист "Шахтера" сделал предложение своей девушке (фото)
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм savinadasha

Украинский футболист Валерий Бондарь, выступающий на позиции защитника в "Шахтере", сделал предложение своей девушке Дарье Савиной и та сказала "Да".

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Футболист организовал романтический ужин, а также использовал вертолет, живую музыку и огонь для своей затеи. Затем влюбленные вместе наблюдали за фейерверком в их честь. Дарья, которая является моделью и журналисткой, на своей страничке в Instagram опубликовала подробный фотоотчет знаменательного события в своей жизни.

 
 
 
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Публикация от Валерий Бондарь (@valeriybondar_44)

Валерий Бондарь и Дарья Савина

Валерий Бондарь и Дарья Савина

Валерий Бондарь и Дарья Савина

Валерий Бондарь и Дарья Савина

Валерий Бондарь и Дарья Савина

"Телеграф" напоминает, что об отношениях пары стало известно после их совместного отдыха в Доминиканской Республике летом 2020 года. Этой зимой Валерий и Дарья вновь отправились в романтическое путешествие и выбрали для этого турецкую Каппадокию.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 825

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Футбол, Валерий Бондар, Дарья Савина.
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