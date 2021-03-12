Беременная жена украинского футболиста исполнила зажигательный танец (видео)

Жена украинского футболиста "Александрии" Максима Третьякова Лиза показала, чем занимается на 40-й неделе беременности. Девушка, владеющая собственным брендом одежды, исполнила зажигательный танец.

"Когда мечтал где-то на белых песках пить Cristal или Chandon Moët, но вспомнил, что сегодня 40 недель беременности", - написала Третьякова, прикрепив видео из ТikТоkа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LIZA TRETYAKOVA (@tretyakovaliza)

Пользователи оценили таланта Лизы и засыпали ее комплиментами: "Вы обалденная", "Красоточка", "Шикарно выглядите".

В сезоне 2020/21 Максим Третьяков сыграл 16 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Александрия" пробилась в 1/2 финала Кубка Украины, где встретится с "Зарей."