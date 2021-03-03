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"Александрия" стала последним полуфиналистом Кубка Украины (видео)

"Александрия" стала последним полуфиналистом Кубка Украины (видео)
Обновлено 22:44 Сегодня Телеграф Фото: Facebook fcolexandriya

В среду, 3 марта, "Днепр-1" принимал "Александрию" в рамках матча 1/4 финала кубка Украины-2021. Встреча, проходившая на "Днепр-Арене", завершилась в основное время ничьей 1:1, а в серии послематчевых пенальти триумфовали гости - 3:4.

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В основное время команды обменялись голами. На 62-й минуте отличился хавбек "Александрии" Максим Третьяков, а на 79-й минуте форвард "Днепра-1" Сергей Булеца сравнял счет. В итоге команды довели дело до экстра-таймов и серии послематчевых пенальти, в которой преуспели именно гости. 11-метровые удары не забили Довбик и Булеца у хозяев, а все пенальти гостей были точны. Отметим, гости с 75-й минуты играли в меньшинстве после удаления Гречишкина (вторая желтая карточка).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в полуфинал Кубка Украины пробились "Динамо", которое переиграло "Колос", "Заря", со скандалом обыгравшая "Верес" и сенсационный "Агробизнес", опозоривший "Шахтер". Жеребьевка 1/2 финала турнира состоится в четверг, 4 марта. Начало церемонии в 11:30 по киевскому времени.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, ФК Александрия, Кубок Украины, ФК Днепр-1.
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