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"Ворскла" обыграла "Александрию" в битве середняков УПЛ (видео)

"Ворскла" обыграла "Александрию" в битве середняков УПЛ (видео)
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф Фото: ФК Ворскла

В субботу, 27 февраля, "Ворскла" в рамках 16-го тура чемпионата Украины принимала "Александрию". Встреча, проходившая на стадионе имени Бутовского, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Полтавчане уверенно начали поединок, но отличиться сумели лишь под занавес первого тайма. На 39-й минуте отличился Владислав Кулач, который воспользовался тем, что защитник "Александрии" подскользнулся. Гости отыгрались в начале второго тайма усилиями Романа Вантуха, затолкавшего мяч в ворота хозяев после подачи с углового. Однако спустя 15 минут "Ворскла" вновь вышла вперед после точного выстрела Оливье Тилля в касание из пределов штрафной площади. На 77-й минуте Кулач оформил дубль с пенальти и принес своей команде важнейшие три очка.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Вантуха:

Видео гола: Тилля:

Видео гола Кулача с пенальти:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

Этот результат поднял "Ворсклу" (25 очков) на пятое место в турнирной таблице УПЛ, "Александрия" (22 очка) - седьмая. В следующем туре полтавчане сыграют в гостях с "Мариуполем" (06.03.2021), а подопечные Владимира Шарана проведут гостевой поединок с "Днепром-1" (08.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первом поединке игрового дня "Днепр-1" упустил победу над "Мариуполем".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 395

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ФК Ворскла, Футбол, ФК Александрия, УПЛ.
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