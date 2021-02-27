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"Днепр-1" на последних минутах упустил победу над "Мариуполем" (видео)

"Днепр-1" на последних минутах упустил победу над "Мариуполем" (видео)
15:52 Сегодня Телеграф Фото: Facebook sportclubdnipro1

В субботу, 27 февраля, "Мариуполь" в рамках матча 16-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Днепр-1". Встреча, проходившая на "Днепр-Арене", завершилась голевой ничьей со счетом 2:2.

"Днепр-1" в 2021 году не узнать. Команда радует и игрой, и результатом. В формально выездном поединке днепряне практически справились с приазовцами. За подопечных Игора Йовичевича отметились Дуглас, замкнувший головой навес партнера и Артем Довбик, реализовавший пенальти. Коллектив Остапа Маркевича уверенно смотрелся лишь в первой половине встречи, когда и забил свой первый гол усилиями Кирилла Меличенко, добившего мяч в пустые ворот после отскока от штанги. Несмотря на весьма посредственную игру во втором тайме, "Мариуполь" сумел отыграться. За четыре минуты до конца встречи Андрей Кулаков головой переправил мяч в сетку ворот после подачи с углового.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Довбика:

Видео гола Кулакова:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь в ближайшее время.

Этот результат оставил "Мариуполь" (17 очков) на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, "Днепр-1" (15 очков) - десятый. В следующем туре днепряне примут "Александрию" (08.03.2021), а приазовцы проведут домашнюю игру с "Ворсклой" (06.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть остальные поединки 16-го тура национального первенства.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь, ФК Днепр-1.
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