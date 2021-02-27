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УПЛ: где и когда смотреть матчи 16 тура чемпионата Украины

УПЛ: где и когда смотреть матчи 16 тура чемпионата Украины
Обновлено 10:36 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В пятницу, 26 февраля, матчем "Десна" - "Ингулец" стартовал 16-й тур чемпионата Украины по футболу. "Динамо" и "Шахтер" после успешных поединков в Лиге Европы свои поединки на внутренней арене сыграют в воскресенье, 28 февраля. "Горняки" в центральной встрече тура примут "Зарю", а подопечные Мирчи Луческу сыграют на выезде со "Львовом".

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Расписание матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу:

26 февраля

  • "Десна" - "Ингулец" 3:0 

27 февраля

  • 14:00 "Мариуполь" - "Днепр-1" - Футбол 2
  • 17:00 "Ворскла" - "Александрия" - Футбол 2
  • 19:30 "Колос" - "Рух Львов" - Футбол 2

28 февраля

  • 14:00 "Минай" - "Олимпик" Донецк - Футбол 1
  • 17:00 "Шахтер" Донецк - "Заря" - Футбол 1
  • 19:30 "Львов" - "Динамо" Киев - Футбол 1

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv. 

"Телеграф" напоминает, что в 15-м туре УПЛ лидер первенства потерял очки.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ.
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