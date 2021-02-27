УПЛ: где и когда смотреть матчи 16 тура чемпионата Украины

В пятницу, 26 февраля, матчем "Десна" - "Ингулец" стартовал 16-й тур чемпионата Украины по футболу. "Динамо" и "Шахтер" после успешных поединков в Лиге Европы свои поединки на внутренней арене сыграют в воскресенье, 28 февраля. "Горняки" в центральной встрече тура примут "Зарю", а подопечные Мирчи Луческу сыграют на выезде со "Львовом".
Расписание матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу:
26 февраля
27 февраля
28 февраля
Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv.
"Телеграф" напоминает, что в 15-м туре УПЛ лидер первенства потерял очки.