УПЛ: где и когда смотреть матчи 16 тура чемпионата Украины

В пятницу, 26 февраля, матчем "Десна" - "Ингулец" стартовал 16-й тур чемпионата Украины по футболу. "Динамо" и "Шахтер" после успешных поединков в Лиге Европы свои поединки на внутренней арене сыграют в воскресенье, 28 февраля. "Горняки" в центральной встрече тура примут "Зарю", а подопечные Мирчи Луческу сыграют на выезде со "Львовом".

Расписание матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу:

26 февраля

"Десна" - "Ингулец" 3:0

27 февраля

14:00 "Мариуполь" - "Днепр-1" - Футбол 2

17:00 "Ворскла" - "Александрия" - Футбол 2

19:30 "Колос" - "Рух Львов" - Футбол 2

28 февраля

14:00 "Минай" - "Олимпик" Донецк - Футбол 1

17:00 "Шахтер" Донецк - "Заря" - Футбол 1

19:30 "Львов" - "Динамо" Киев - Футбол 1

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv.

"Телеграф" напоминает, что в 15-м туре УПЛ лидер первенства потерял очки.