Ультрас "Десны" напали на стюардов во время матча с "Динамо": появилось видео

Болельщики "Десны" во время матча 15-го тура чемпионата Украины по футболу с "Динамо" покинули трибуны и принялись атаковать стюардов на стадионе имени Лобановского в Киеве. Видео с инцидентом опубликовал telegram-канал football.ua.

Во время поединка группа активных фанатов "Десны" спустилась с трибун и атаковала сотрудников арены. К счастью, агрессивные фаны ограничились лишь бросками снежок в стюардов. К слову, во время поединка с трибун снежки летели не только в работников стадиона, но и в судей, и футболистов.

Напомним, эмоциональный поединок "Десна" - "Динамо" в итоге завершился ничьей. Этот результат позволил киевлянам после 15-го тура единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ, "Десна" - четвертая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче 15-го тура УПЛ вспыхнул языковый скандал.