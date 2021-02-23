Игрок "Динамо" оконфузился на вопросе про столицу Украины (видео)

Игроки "Динамо" Виталий Миколенко и Александр Караваев стали героями шоу "ОТДУШИВДУШУ Battle". В данном проекте участники отвечают на вопросы ведущего, а также исполняют разные задания.

В одном из заданий защитнику киевской команды Миколенко досталась категория "история" и ему пришлось пришлось отвечать на вопрос про первую столицу Украины: "Назовите город, который некогда считался первой столицей Украины". И если с названием города проблем у футболиста не возникло, и он уверенно сказал "Харьков", то вот с годами 21-летний Виталий напутал и поведал, что "Харьков был столицей Украины с 91 года".

"Телеграф" напоминает, что на этом шоу Караваев признался, почему удалил свой Instagram.

Ранее Миколенко стал героем шоу "ОТДУШИВДУШУ", на котором "удивил" своими знаниями о Чернобыле.