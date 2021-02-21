"Динамо" спаслось от поражения в эмоциональном матче с "Десной" (видео)

В воскресенье, 21 февраля, "Десна" в рамках матча 15-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Динамо". Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Лобановского, сенсационно завершилась со счетом 1:1.

"Десна" открыла счет в начале второго тайма усилиями Филиппа Будковского, однако удержать преимущество не сумела. На 87-й минуте встречи Денис Безбородько получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве, а затем киевляне добились своего. В компенсированное время Виктор Цыганков реализовал пенальти и сравнял счет.

Этот результат позволил "Десне" (24 очка) сохранить за собой четвертое место в турнирной таблице УПЛ, "Динамо" (34 очка) - единолично возглавляет первенство. В следующем туре черниговцы примут "Ингулец" (26.02.2021), а киевляне сыграют на выезде со "Львовом" (28.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что после возобновления сезона "Динамо" в первом матче одолело "Олимпик", а затем сыграло вничью с Брюгге в Лиге Европы. "Десна", в свою очередь, проиграла "Заре" в игре с расистским скандалом.