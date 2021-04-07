Жена футболиста "Динамо" уже ждет золотую медаль чемпионата Украины (фото)

Жена полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского Алина вернулась в Instagram, где ответила подписчикам на интересующие их вопросы, в частности, ее спросили и о чемпионской гонке УПЛ. По словам Алины, они с мужем надеются, верят и уже ждут золотую медаль за победу в чемпионате Украины 2020/21. Соответствующий пост супруга футболиста опубликовала на своей страничке в Instagram.

Отметим, по итогам 20 туров "Динамо" уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" за 6 туров до конца первенства на 7 очков.

В текущем сезоне Буяльский стал настоящим лидером "Динамо", забивая голы в самые ответственные моменты. На счету полузащитника 5 забитых голов и 8 результативных передач в 28 поединках за киевлян во всех турнирах. Примечательно, что имея такие показатели игроку не нашлось места в сборной Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ультрас "Динамо" добрались до Луческу в Александрии.